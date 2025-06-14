Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, babaların çocuklarının ilk kahramanı olduğuna dikkat çeken Başkan Toptaş, hayat sürecinde babaların yol gösterici ve koruyucu rolüyle yaşantımızdaki yerinin asla doldurulamayacağını vurguladı.

Başkan Toptaş, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Baba; sebattır, sabırdır; dayanıklılıktır, sorumluluktur”

“Hem dinimizde hem de kültürümüzde babalarımız, bizler için en ulvi değerleri taşıyan, gösterdikleri fedakârlık ve sevgileriyle yerine başkalarını koyamayacağımız yegâne kıymetlilerimizdir. Dinimizde de babanın evladına yaptığı duanın Peygamber Efendimizin ümmetine yaptığı dua gibi olduğu kabul edilerek, en makbul dualar arasında olması babanın hayatımızdaki önemini özellikle ortaya koymaktadır. Kültürümüzde ise baba, dayandığımız dağdır. Bir başka ifadeyle sebattır, sabırdır; dayanıklılıktır, sorumluluktur… Hayata gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren hep yanımızda olan babalarımızın en büyük isteği; aile huzuru, evladının sağlıklı, başarılı ve mutlu olmasıdır. Bir nevi baba için evladının mutluluğu, kendi mutluluğudur. Çalışan, ailesi için dışarıda alın teri döken babalarımız, aynı zamanda şefkati ve korumayı da temsil etmektedir. Aile yapısının korunması için hiçbir özveriden kaçınmayan; aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babalarımız, ailenin temel direğidir.

“İlk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum”

Kendi mutluluğundan çok çocuklarının mutluluğunu düşünen babalarımız, çocukluk yaşlarının güç sembolü, gençler için kıymeti bilindikçe yol gösterici bir rehber, orta yaş kuşağındakiler için bilgeliğin timsalidir. Çocuklarını geleceğe hazırlamada, anneler ile birlikte, en büyük desteği veren, hayatı öğreten, koruyup kollayan babaların isteği, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek, onların başarılarıyla gurur duymak, vatana ve millete faydalı olduklarını görmektir. Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkanını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. Aynı zamanda Babalar Günü’nün babalarımıza duyduğumuz sevgi ve saygıyı göstermek için bir vesile olduğunu hatırlatıyor, sadece bu günde değil inançlarımız ve kültürümüzün bir gereği olarak, her gün babalarımızın gönüllerini hoş tutmamız, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermemiz gerektiğini belirtmek istiyorum.”