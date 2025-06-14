Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca olduğu gibi sınav günü de öğrencilerin ve ailelerinin yanında olmaya devam ediyor. 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı kapsamında, hem öğrencilerin hem de velilerin sınav stresini bir nebze olsun hafifletmek amacıyla çeşitli destek noktaları oluşturulacak. Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Elbistan’da kurulacak bekleme alanlarında vatandaşlara çeşitli ikramlar sunulacak. Sınav süresi boyunca öğrenci yakınlarının daha konforlu bir şekilde vakit geçirebilmesi hedeflenen uygulama, sınav atmosferinin daha huzurlu geçmesine katkı sağlayacak.

5 Farklı Noktada Hizmet Verilecek

Onikişubat’ta Kadir Paşa Bulvarı üzerindeki Senem Ayşe Anaokulu önünde, Dulkadiroğlu’nda ise Hacı Bektaşi Veli Caddesi’ndeki okul bölgesinde kurulan alanlarda vatandaşlara ikramlarda bulunulacak. Elbistan’da ise Ali Tekinsoy Ortaokulu, Şehit Teğmen Harun Kılıç Ortaokulu ve Şehit Hüseyin Emre Kul Ortaokulu önlerinde oluşturulacak bekleme noktaları, sınav süresince hizmet verecek.