Minik öğrencilerin sıcak, güvenli ve modern bir ortamda eğitim almasını sağlayacak bu proje, hem şehre hem de ailelere büyük sevinç getirecek. Yeni anaokulu, çocukların gelişimine katkıda bulunacak, ilham dolu bir öğrenme ortamı sunmayı hedefliyor.

Yetkililer, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederken, Şehit Öğretmenler Anaokulu'nun Kahramanmaraşlı çocuklara hayırlı olmasını dilediler. Bu modern eğitim yuvasının, geleceğin teminatı olan minikler için aydınlık bir başlangıç noktası olacağına kesin gözüyle bakılıyor.