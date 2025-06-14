Öte yandan artan petrol fiyatlarının etkisi ile motorin ve benzinin litre fiyatında salı gününden geçerli olmak üzere zam beklendiği açıklanırken, bugün beklenen motorin zammının revize edildiği duyuruldu.

İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan gerginliğe bağlı olarak petrol fiyatlarının yükselmesi ile bugün motorin grubunda 1,49 TL fiyat artışı yaşandı.

Öte yandan petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişlere bağlı olarak 17 Haziran'dan geçerli olacak şekilde dün benzin grubunda 1,70 TL, motorin grubunda 1,30 TL fiyat artışı beklendiği açıklanmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorin fiyatında beklenen artış miktarı yükseldi. Buna göre salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,70 TL fiyat artışı bekleniyor.