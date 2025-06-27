Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anlamlı programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. General Mehmet Hayri Tarhan Kışlası’nda 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen program; şehir protokolü, askeri yetkililer ve sivil toplum temsilcilerini buluşturdu. Programa; ValiMükerremÜnlüer, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Programda, Kara Kuvvetleri Komutanlığının köklü geçmişine ışık tutan özel tanıtım filmi katılımcılarla buluştu.

“Şehitlerimizi Rahmetle, Gazilerimizi Minnetle Anıyoruz”

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahraman ordumuzun gözbebeği Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2224’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Askerî tarihimizin ve devlet geleneğimizin simgesi olan Kara Kuvvetlerimiz, asırlardır milletimizin huzurunun ve vatan topraklarının teminatı olmuştur. Bugün burada, bu şanlı mirası bizlere emanet eden aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle bir araya gelmek bizler için tarif edilemez bir anlam taşıyor. Onların fedakârlıkları ve cesareti, bu topraklarda bağımsız bir şekilde yaşamamızı sağladı. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza nice güçlü ve şanlı yıllar diliyor, milletimizin gözbebeği olan tüm Mehmetçiklerimize görevlerinde muvaffakiyetler temenni ediyorum” cümlelerini kaydetti.