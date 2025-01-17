Depremin yaralarını sarmak ve şehirdeki yeniden imar sürecini hızlandırmak amacıyla yoğun temaslarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, başkentte önemli bir görüşmeye imza attı. Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile bir araya gelen Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül’ün de katıldığı toplantıda, şehrin ulaşım altyapısına yönelik büyük ölçekli projeleri ele aldı.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde ulaşımın kritik rol oynadığına dikkat çekilen toplantıda, Kahramanmaraş’ın çehresini değiştirecek projeler değerlendirildi. Özellikle yeni konut alanlarına kolay ulaşım sağlayacak yol yapım çalışmaları ve şehre ekonomik hareketlilik kazandıracak bağlantı yolları ön plana çıktı. Görüşmede, Sümbüllü Kavşağı’nı Kayseri Yolu’na bağlayacak köprülü kavşak projesi, Sanayi Kavşağı’nda yapılacak düzenlemeler ve yeni yolların açılması gibi stratejik projelerin hızla hayata geçirilmesi için yapılacak iş birlikleri de değerlendirildi.

“Büyük Bir Değişim ve Dönüşüm İçerisindeyiz”

Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilecek yatırımlarla Kahramanmaraş’ın ulaşım altyapısının daha da gelişeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Deprem sonrası büyük bir değişim ve dönüşüm sürecindeyiz. Bu süreçte ulaşım altyapımızı güçlendirmek, vatandaşlarımızın yeni yaşam alanlarına güvenli ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında. Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Gülşen ile yaptığımız görüşmede, şehrimiz için hayati önem taşıyan ulaşım projelerini detaylı bir şekilde ele aldık. Özellikle Sümbüllü Kavşağı - Kayseri Yolu bağlantısı ve Sanayi Kavşağı’ndaki düzenlemeler gibi projeler, şehrimiz ulaşımına önemli katkı sağlayacak. Bu projelerin hızla hayata geçirilmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” cümlelerini kaydetti. Ayrıca Başkan Görgel, şehrin geleceği için hayata geçirilecek projelerde devletin tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.