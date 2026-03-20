Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bayram namazını Tarihi Ulu Camii’de kıldı. Bayram namazının ardından Başkan Fırat Görgel, vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak iyi dileklerini iletti.

“Tüm Hemşehrilerimizin Bayramını Kutluyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Bayram Namazı sonrası yaptığı açıklamada, “Ramazan Bayramı’nın manevi iklimini, şehrimizin en önemli tarihi değerlerinden biri olan Ulu Camii’de, hemşehrilerimizle birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kadir Gecesi’nde yeniden ibadete açılan bu kıymetli eser, sadece bir ibadet mekânı değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin de güçlü bir sembolü. Bugün burada gördüğümüz tablo; kardeşliğin, dayanışmanın ve ortak değerler etrafında kenetlenmenin en güzel örneği. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün hâkim olduğu özel zamanlardır. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.