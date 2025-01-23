Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yapımı tamamlanan 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi ve inşaatı devam eden 600 yataklı Ferhuş Sağlık Kompleksi’nde incelemelerde bulundu. İncelemelereVali Mükerrem Ünlüer ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici de katıldı. Heyet, yatırımlara ilişkin teknik detayları ve inşaat projelerinin son durumunu yerinde inceleyerek İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi’den bilgi aldı.

Kahramanmaraş’ın Geleceği Açısından Büyük Kazanç

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, şehirde gerçekleştirilen sağlık yatırımlarının Kahramanmaraş’ın geleceği açısından büyük bir kazanç olduğunu vurguladı. Görgel, Şehirler Arası Otobüs Terminali yanındaki devlet hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak yeni yol projesiyle ilgili çalışmaların da Büyükşehir Belediyesi tarafından hızla sürdürüldüğünü belirterek, ulaşım ve sağlık altyapısının şehrin ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirildiğini ifade etti.

“Kahramanmaraş’ın Yarınlarına Yatırım”

Başkan Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinin ardından sağlık altyapımızı güçlendirerek hemşerilerimizin sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için büyük bir gayret içerisindeyiz. 400 yataklı devlet hastanemiz önümüzdeki ay hasta kabulüne başlıyor. Ferhuş Sağlık Kompleksi’nin inşaatı Ağustos ayına kadar tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi olarak, devlet hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak yeni yol projemizin çalışmalarını büyük bir özenle sürdürüyoruz. Bu projeleruzun yıllar şehrimizin hizmetinde olacak. Bu vesileyle, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.