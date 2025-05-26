Kahramanmaraş, tarihi bir spor başarısına daha imza attı. Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 3. Lig play-off finalinde AyvalıkgücüBelediyespor’u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve adını 2. Lig’e yazdırdı.

Antalya’da oynanan final müsabakasını, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de tribünden takip etti. 90 dakika boyunca taraftarlarla birlikte büyük bir coşkuyla takıma destek veren Başkan Görgel, maç sonunda sahaya inerek futbolcular, teknik heyet ve taraftarlarla birlikte tarihi zaferi kutladı.

“Kahramanmaraş, Sporda da ‘İstiklal’ Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün Kahramanmaraş’ımız için tarihi bir gün yaşadık. İstiklalspor’umuzun bu büyük başarısı yalnızca bir şampiyonluk değil, aynı zamanda şehir olarak spora, mücadeleye ve inanca verdiğimiz değerin bir göstergesi. Bu zorlu finalde takımımız inanılmaz bir mücadele örneği sergiledi. Tribünleri dolduran cefakâr taraftarlarımızla birlikte 90 dakika boyunca tek yürek olduk. Bu başarı hepimizin. Bu sevinci takımımızla birlikte sahada yaşamak benim için ayrı bir gurur kaynağıydı. Bu vesileyle başta teknik heyetimiz ve futbolcularımız olmak üzere, bu yolda emek veren herkese, kulüp yönetimine, taraftarlarımıza ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Şehrimizin adını sporda daha nice başarılarla duyuracağımıza yürekten inanıyorum. Kahramanmaraş, sporda da ‘istiklal’ yolunda emin adımlarla ilerliyor” diye konuştu.