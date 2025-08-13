Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Onikişubat Spor Kulübü’ne kazandırılan yeni tesisin açılış töreni gerçekleştirildi. Spor camiasının önemli isimlerini bir araya getiren törende, kulübün altyapı ve sosyal imkânlarının güçlendirilmesi adına atılan bu adım, şehirde büyük memnuniyetle karşılandı. Açılışa; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan, TÜFAD Başkanı Mesut Çanak, Onikişubatspor Kulübü Başkanı Harun Reşit Gümüşer, kulüp yönetimi, teknik heyet, futbolcular ve sporseverler katıldı. Kurdele kesimiyle gerçekleştirilen açılışın ardından Başkan Fırat Görgel ve beraberindeki heyet, tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Konaklama alanları, sosyal yaşam bölümleri ve yemekhanesi ile sporcuların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan tesis, hem altyapı oyuncularının gelişimine hem de kulübün başarısına katkı sağlayacak.

“Gençlerimize Yönelik İmkânları Artırıyoruz”

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sporun şehirde yaygınlaştırılması ve gençlere daha iyi imkânlar sunulması adına büyük adımlar atıldığını vurguladı. Görgel, “Onikişubatspor’umuza yakışan bir tesis haline gelmiş. Genç kardeşlerimizin konaklayacağı, sosyal vakitlerini geçireceği; yemekhanesi de içerisinde bulunan güzel bir tesis. Şehrimiz adına kazandırılan bu tür yatırımlar çok değerli. Buradan birçok futbolcu kardeşimiz yetişecek, Onikişubatspor’umuz nice başarılara imza atacaktır. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak imkânlarımızdâhilinde spor yatırımlarını artırmak için gayret gösteriyoruz. Yeni tesisin Onikişubatspor’umuza hayırlı olmasını diliyor, kulübümüze başarılı bir sezon temenni ediyorum” cümlelerini kaydetti.

“Gençlerimize Yatırım Yapıyoruz”

Kulüp Başkanı Harun Reşit Gümüşer ise Başkan Fırat Görgel’edestekleri için teşekkür etti. Gümüşer, “Bu tesisi bize kazandıran, Kahramanmaraş’ın medarı iftiharı Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum. Kendisi vizyoner bir yönetici ve her zaman sporun ve sporcunun destekçisi. Biz şu an gençlerimize yatırım yapıyoruz ve bu yatırımın meyvelerini ilerleyen yıllarda toplayacağız” diye konuştu.