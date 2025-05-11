Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen özel programda şehit ve gazi anneleri, eşleri ve çocuklarıyla bir araya geldi. EXPO alanında düzenlenen etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu. Programa; Vali MükerremÜnlüer, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik boyunca katılımcılarla yakından ilgilenen Başkan Görgel, şehit ve gazi anneleriyle tek tek sohbet ederek Anneler Günü’nü kutladı. Programda yaptığı konuşmada, şehit ve gazi ailelerine duyulan minneti dile getiren Başkan Görgel, duygusal mesajlar verdi.

“Bu Program Minnetimizin ve Vefamızın Nişanesidir”

Başkan Görgel konuşmasında, “Hepimizin kalbinde derin izler bırakan, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin kıymetli anneleri, eşleri ve çocuklarıyla buluşmanın onurunu yaşıyoruz. Anneler Günü vesilesiyle düzenlenen bu program, minnetimizin, vefamızın ve dualarımızın bir nişanesidir” ifadelerine yer verdi.

“Sizler Başını Dimdik Tutan Anneleriniz”

Konuşmasında şehit ve gazi yakınlarının fedakârlığına vurgu yapan Görgel, “Sizler, bu vatan için evladını toprağa veren ama başını dimdik tutan yüce gönüllü annelersiniz. Sizler, eşlerini bu topraklara emanet etmiş, ama sabırla hayatı omuzlamış kahraman eşlersiniz. Sizlerin gösterdiği sabır, fedakârlık ve dirayet; tarih boyunca bu milletin sarsılmaz gücünü temsil etmiştir” şeklinde konuştu.

“Daima Yanınızdayız”

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını belirten Başkan Görgel, “Bizler, bu şehrin yöneticileri olarak, şehit ve gazi ailelerimizin her daim yanındayız ve yanınızda olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta aziz şehitlerimizin muhterem anneleri ve eşleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.