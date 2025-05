Ateş, annelerin yalnızca çocuklarını yetiştiren değil, aynı zamanda toplumsal değerleri yaşatan ve bu değerlerle toplumları güçlendiren önemli bireyler olduğunu ifade etti.

Ateş, mesajında şu şekilde konuştu:

“Annelerimiz, yaşamın en değerli öğretilerini bizlere sunan, toplumsal sorumlulukları yerine getiren ve bir toplumun gelişmesi için gerekli olan bütün değerleri köklerine kazandıran kahramanlardır. Onların sevgisi ve fedakârlığı, bizlere sadece bireysel değil, toplumsal anlamda da yol göstericidir.”

Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, annelerin yalnızca ailelerin değil, tüm toplumun güvencesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Anneler, toplumun tüm renklerini bir araya getiren, sevgi, saygı ve hoşgörüyle büyüten, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için el birliğiyle çaba gösteren değerli bireylerdir. Onlar, sadece evlatlarını değil, geleceğimizi de büyütürler.”

Ateş, mesajını şu şekilde tamamladı:

“Bugün, tüm annelerimizi onurlandırma günü. Her birinin yüreğindeki fedakârlığı ve sevgiyi kutluyor, onların hayatımıza kattığı değerler için teşekkür ediyorum. Annelerimizin her zaman yanındayız ve onların gücü, toplumumuzu her zaman ileriye taşıyacaktır. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum.”