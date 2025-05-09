Onikişubat Belediyesi, öğrencilerin hayal gücünü ve dil becerilerini geliştirmeyi hedefleyen anlamlı bir etkinliğe daha imza atıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Onikişubat Belediyesi ve Endülüs Okuma Projesi iş birliğiyle hazırlanan Onikişubat Okuyor projesi kapsamında bu hafta ‘Kelimelerle Örülen Dünyamız’ konuşulacak.

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü 10 ile 12.00 saatleri arasında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliğin konuğu, eğitimci, yazar ve masal anlatıcısı Özgür Aras Tüfek olacak.

Öğrencileri kelimelerin büyülü dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkaracak olan Tüfek, anlatımı ve deneyimleriyle dinleyicilere ilham verecek.

Sadece Endülüs Okuma Projesi’nin uygulandığı okullardan seçilen öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, gençlerin kitaplarla kurduğu bağı güçlendirmeyi amaçlıyor.