Belediye Başkanı Karaca mesajında; “Bugün, hayatımıza anlam katan, fedakârlıklarıyla bizlere yol gösteren, sevgisiyle yüreğimizi ısıtan en değerli varlıklarımızı, annelerimizi anmanın ve onlara olan minnetimizi ifade etmenin en özel günü.” İfadelerini kullandı.

Hayatın her alanında sevgisini, şefkatini ve fedakârlığını eksik etmeyen, bizleri koşulsuz seven yüce gönüllü annelerimizin hiçbir zaman yeri doldurulamayacağını da ifade eden Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca şöyle konuştu; “Bir annenin evladına olan sevgisi, karşılıksız ve sınırsızdır. Anne; sabrın, şefkatin, merhametin ve fedakârlığın adıdır. Gece gündüz demeden, yorgunluk nedir bilmeden evlatlarını büyüten, ailesine kol kanat geren, toplumu inşa eden değerli varlıklardır. Onların duaları, bizim en güçlü dayanağımızdır.

Bizler de Türkoğlu Belediyesi olarak, her zaman annelerimizin yanında olmaya, onların yaşamlarını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir toplumun temeli, mutlu ve huzurlu annelerden geçer. Ahlaklı iyi yetişmiş bir neslin geçmişinde güçlü annelerin izleri vardır.

Başta şehit annelerimiz olmak üzere, yüreğinde evlat sevgisi taşıyan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sizlerin varlığı, bizlere güç vermeye devam ediyor.

Bu vesileyle, bir kez daha sadece kendi çocuklarına değil, çevresine de anne sevgisiyle yaklaşan, kalbi sevgiyle dolu tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum.”