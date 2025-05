Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla sahada yoğun bir mesai yürütüyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Dulkadiroğlu'muzun her mahallesi bizim için kıymetlidir. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Kemallı mahallemizde stabilize yol çalışması, Gafarlı ve Dereli mahallelerimizde kilit parke uygulamaları, Yavuz Selim’de kaldırım düzenlemeleri, Kuzucak ve Çatmayayla’da yol iyileştirme ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca Yeşiltepe ve Kırım mahallelerimizde de asfalt serim işlemleri tamamlanmak üzeredir.”

Başkan Akpınar, bu hizmetlerin ilçenin geneline yayıldığını belirterek, “Şu an itibarıyla Dulkadiroğlu’nun 105 mahallesinde eş zamanlı olarak altyapı ve yol düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Merkezden kırsala her noktaya ulaşarak vatandaşlarımızın taleplerine çözüm üretmek, belediyeciliğin asli görevlerinden biridir. Biz de bu anlayışla çalışıyor, hemşehrilerimizin desteğini her adımda hissediyoruz” dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çalışmaların daha da hız kazanacağını ifade eden Başkan Akpınar, Dulkadiroğlu’nun modern ve yaşanabilir bir kent haline gelmesi adına tüm ekiplerle birlikte sahada olacaklarını belirtti. Belediye, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla, her mahallede ihtiyaçlara özel çözümler üretmeye devam ediyor.