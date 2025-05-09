Özel gereksinimli vatandaşlar başta olmak üzere tüm vatandaşlar programa davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği destekler ve özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştıran uygulamalarıyla Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu kez de özel gereksinimli bireyler için özel olarak düzenlenen bir sinema etkinliğiyle gönüllere dokunacak.

10 Mayıs Cumartesi günü, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte, Türk sinemasının duygusal yapımları arasında yer alan “7. Koğuştaki Mucize” adlı film gösterime sunulacak. Saat 20.00’da başlayacak film, tüm engel gruplarına uygun olarak özel tekniklerle uyarlanmış versiyonuyla izleyiciyle buluşacak.

Bu sayede görme, işitme ya da fiziksel engeli bulunan vatandaşlar da sinema keyfini eksiksiz yaşayabilecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, öncelikle özel gereksinimli bireyler olmak üzere tüm vatandaşların etkinliğe davetli olduğu vurgulandı.

Bu anlamlı organizasyonla, hem özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımı teşvik edilecek hem de toplumda engellilik konusunda empati ve duyarlılığın artırılması hedefleniyor.