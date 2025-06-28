8 Milyonluk yatırımla modernize edilen yol bölgenin ulaşım standardını üst seviyeye çıkardı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkeziyle birlikte ilçeler ve kırsal mahallelerde de ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım ağı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu’nun Pazarcık sınırında yer alan mahalleler için önemli bir ulaşım yatırımını hayata geçirdi. Eskinarlı, Söğütlü, Doğanlıkarahasan ve Demirciler başta olmak üzere toplam 10 kırsal mahalleyi Gaziantep Yolu’na bağlayan 2,5 kilometrelik güzergâh sıcak asfaltla yenilendi.

8 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projeyle, daha önce sathi kaplama olarak kullanılan ve zamanla aşınarak çukurların oluştuğu yol, modernize edilerek bölge halkının hizmetine sunuldu.

Ulaşımda Kalıcı Çözüm Sağlandı

Yapılan çalışmayla yalnızca yolun fiziksel durumu iyileştirilmekle kalmadı, aynı zamanda mahalleler arası ulaşım süresi kısaldı, sürüş güvenliği artırıldı. Yeni yol sayesinde bölge halkı artık hem şehir merkezine hem de çevre mahallelere daha konforlu ve güvenli şekilde ulaşabilecek. Eskinarlı Mahalle Muhtarı İbiş Özdek, “Yolumuz çok kötüydü, artık kullanılmaz hale gelmişti. Civardaki birçok mahalleye ulaşım sağlayan bu yoldan tüm vatandaşlar şikâyetçiydi. Şimdi çok güzel bir şekilde yapıldı. Şahane bir yol oldu. Fırat Görgel Başkanımıza tüm vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.