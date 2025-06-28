Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlik ve faaliyetlerini artırarak sürdürüyor. Gençlerin yaz tatilini daha verimli, üretken ve eğitici bir şekilde değerlendirebilmesi amacıyla şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de çeşitli branşlarda ücretsiz kurslar düzenleniyor.

Bu kapsamda Ekinözü, Göksun, Andırın ve Çağlayancerit’te gerçekleştirilecek yaz kursları için başvuru süreci başladı. 6 – 18 yaş aralığındaki gençlere yönelik hazırlanan kurslarda, alanında uzman eğitmenler eşliğinde çocuklar hem eğlenecek hem de yeni beceriler kazanacak.

Her İlçeye Özel Kurs Programları

İlçelerin ihtiyaç ve taleplerine göre şekillendirilen kurs programları, kültürel ve sanatsal atölyelerden kişisel gelişim eğitimlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.Ekinözü’nde; masa tenisi, akıl zekâ oyunları, değerler eğitimi, diksiyon, hızlı okuma ve İngilizce kurslarıyla çocuklar hem fiziksel hem zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak.Göksun’da; akıl zekâ oyunları, hızlı okuma ve hafıza teknikleri, yaratıcı drama, ahşap boyama, el sanatları, kanaviçe, keman ve ritim kurslarıyla zengin bir sanat ve gelişim programı sunulacak.Andırın’da; akıl zekâ oyunları, yaratıcı drama, ahşap boyama, el sanatları ve gitar kurslarıyla gençler hem sanatsal becerilerini geliştirecek hem de sosyalleşme imkânı bulacak.Çağlayancerit’te ise; geri dönüşüm temalı atölyelerde atık kâğıt ve muhtelif ambalajlardan aksesuar yapımı, akıl zekâ oyunları, hızlı okuma ve bağlama eğitimleri verilecek.

Başvurular 2 Temmuz’a Kadar Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesinin gençlere sunduğu bu ücretsiz yaz kurslarına başvurular, 2 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’a kadar çevrimiçi olarak alınacak. Başvuru yapmak isteyen gençler, https://kamek.kahramanmaras.bel.tradresi üzerinden işlemlerini kolaylıkla tamamlayabiliyor.