Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ, şehrin altyapı geleceğini güvence altına almak için 11 ilçede eş zamanlı olarak başlattığı altyapı seferberliğini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda, Pazarcık’ta hayata geçirilen “İçmesuyu İkmal ve Depolar Arası İletim Hattı Yapım İşi” başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında ilçenin içmesuyu ihtiyacını karşılamak, su temininde sürekliliği sağlamak ve su kayıplarını minimize etmek amacıyla toplam 55 kilometrelik içmesuyu isale ve bağlantı hatlarının imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca, sistemin daha verimli ve kesintisiz hizmet sunabilmesi için ilçeye 5 yeni içmesuyu deposu kazandırıldı.

Bozulan Yollar da İhmal Edilmedi

Altyapı çalışmaları sırasında bozulan yollar da ihmal edilmedi. KASKİ ekipleri, proje güzergâhındaki yollarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirerek toplamda 26 bin metrekarelik asfalt ve parke serimi yaptı. Böylece ilçedeki ulaşım konforu da önemli ölçüde artırıldı.

Su Kayıp-Kaçak Oranında %50 Azalma

Toplamda 154 Milyon TL’lik dev yatırımla tamamlanan projeyle birlikte Pazarcık’ın içmesuyu altyapısı uzun yıllar boyunca güvence altına alınırken, ilçede su kayıp-kaçak oranında yüzde 50 oranında azalma sağlandı. Söz konusu çalışma, hem doğal kaynakların korunması hem de vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içmesuyu temini açısından büyük önem taşıyor.