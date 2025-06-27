Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri de katıldı.

Geniş katılımla düzenlenen toplantıda, şehrin gelişimine katkı sağlayacak önemli kararlar alındı. Toplam 66 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, şehir genelinde yürütülecek yatırımlar masaya yatırıldı.

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri ise, kamu hizmetlerinin daha etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesinin araç filosunun güçlendirilmesine yönelik alınan karar oldu. Meclis üyelerinin oy birliğiyle alınan karara göre; Büyükşehir Belediyesi filosuna 3 adet arazöz ve 1 adet kamyonet daha kazandırılacak. Böylece temizlik gibi hizmetlerde daha hızlı ve etkili müdahale imkânı sağlanmış olacak. Toplantı dilek ve temennilerle noktalandı.

“Toplantımızın Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Meclisimizin bu ayki oturumunu verimli bir şekilde tamamladık. Toplam 66 gündem maddesini değerlendirerek şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik önemli kararlar aldık. Şehrimizin her alanda gelişmesi için tüm meclis üyelerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Katkı sağlayan tüm belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.