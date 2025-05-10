Anahtar Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fatin Rüştü Kayıran, yaptığı yazılı basın açıklamasıyla, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun 8 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısının millet vicdanında geniş yankı bulduğunu belirtti. Kayıran, Genel Başkanın terörle mücadelede izlenen yolda bir yönelim değişikliği yaşandığını vurguladığını ve bu yeni sürecin milletin iradesine sunulmadan yürütülemeyeceğini açıkça ifade ettiğini aktardı.

REFERANDUM TALEBİNİN GEREKÇELERİ

İl Başkanı Kayıran, Genel Başkan Ağıralioğlu'nun açıklamalarını Kahramanmaraş'ta tekrar ettiklerini ve milleti bu çağrıya destek olmaya davet ettiklerini belirterek, "Açılım Süreci İçin Hemen ve Acilen Referandum İstiyoruz" talebini yineledi. Açıklamada, partinin görüşüne göre, terörle mücadeledeki bu "paradigma değişikliği"nin milletin onayı olmadan meşru olamayacağı savunuldu.

Parti, "evlatların kanı üzerinden açılım yapılamayacağını" iddia ederek, millete seslendi: "Yaparız derseniz haydi referandum!" Açıklamada, milletin iktidara "katillerle el sıkması" için değil, terörden "hesap sormak" için yetki verdiği öne sürüldü. Bu vekaletin terörle pazarlık için değil mücadele için verildiği belirtilerek, vekalette bir değişiklik yaşandıysa bunun referandumla millete onaylatılması gerektiği ifade edildi.

"PKK'YA DÜŞMANIZ, KÜRD'E KURBANIZ" VURGUSU

Açıklamada, Anahtar Parti'nin terör örgütü PKK'ya net bir şekilde düşman olduğu, ancak Kürt vatandaşlara karşı kurban olunacağı şeklindeki ayırım tekrarlandı. "Biz 40 yıldır PKK Kürtleri bizden almasın diye evlatlarımızı veriyoruz. Kürde evlatlarımızla kurbanız" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Bir gün Kürde kem söz etmedik, PKK’ya düşmanız, Kürde kurbanız" denildi. PKK'nın yapamadığı ayırımcılığın kimseye yaptırılmayacağı savunularak, Öcalan'ın Kürtlerle ilişkilendirilmesine müsaade edilmeyeceği belirtildi.

ŞEHİT MERASİMLERİ VE MEVCUT DURUMA ELEŞTİRİ

Anahtar Parti'nin açıklamasında, tüm şehitler için eşit merasim talebi dile getirildi. "Evlatlarımızın, şehitlerinin hepsinin fotoğrafını okşamanızı istiyoruz" denilen açıklamada, 40 yıldır mücadele etmiş şehit yakınlarının acılarına saygılı olunması gerektiği vurgulandı. "Kendi evlatlarını katledenlerin, terör örgütünün mesajlarının okunduğu, muhatap alındığı, onları sevenlerin ağırlandığı, uğurlandığı, kapılarda karşılandığı bir ülke ayakta kalamaz" şeklindeki sert eleştiri yinelendi.

2023 VAATLERİ HATIRLATILDI

Açıklamada iktidarın 2023 seçimlerindeki vaatlerine de değinildi. Parti, iktidarın o dönem "bunların canına okuyacağız" vaadiyle milletten vekalet aldığını ancak şimdi "canına okuyacağız dediklerinize can yoldaşsınız" noktasına gelindiğini iddia etti. Bu durumun bir "paradigma değişikliği" olduğunu ve bunun bir "şahsiyet, hassasiyet veya inanç değişikliği" olup olmadığının sorgulanması gerektiğini belirterek, mevcut durumun millete izah edilmesi gerektiğini ve referandum veya seçimi zorunlu kıldığını savundu. Açıklamada Cumhurbaşkanının geçmişte söylediği "Kadere bak; kimler kimlerle beraber" sözüne atıfta bulunularak, mevcut durumun bir "ustalık dönemi berbatlığı" olduğu öne sürüldü.

Anahtar Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı, bu açıklamaların yalnızca bir siyasi uyarı olmadığını, aynı zamanda "bir vicdan, bir sadakat ve bir şehit onuru çağrısı" olduğunu belirtti. İl Başkanı Kayıran, "Anahtar Parti olarak durduğumuz yer, milletimizin durduğu yerdir" diyerek, milletin bu çağrıya kulak vermeye ve partinin duruşuna destek olmaya davet etti.