Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından düzenlenen özel programa katıldı. Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlik, sağlık sektöründe özveriyle görev yapan hemşirelere yönelik bir vefa duruşu niteliği taşıdı.

Etkinliğe Vali Mükerrem Ünlüer, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Hemşirelikte Liderlik Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Gürsoy, çok sayıda akademisyen, hemşire ve öğrenci de katıldı. Programda yapılan protokol konuşmalarında, hemşireliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda insan hayatına dokunan kutsal bir görev olduğuna dikkat çekildi. Konuşmaların ardından müzik dinletisiyle duygusal anlar yaşanırken, programa katkı sunanlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

“Daima Sağlık Çalışanlarımızın Yanındayız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Toplum sağlığı için gece gündüz demeden fedakârca çalışan, şefkatiyle hastalara umut olan tüm hemşirelerimizin Hemşirelik Haftası’nı yürekten kutluyorum. Sağlık çalışanlarımız, özellikle de son yıllarda yaşadığımız afetler ve salgınlar sürecinde gösterdikleri özveriyle kahramanlık örneği sergilediler. Onların emekleri, sadece hastanelerde değil, toplumun her kesiminde derin izler bırakmıştır. Bizler de her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.