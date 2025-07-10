Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya ve Pazarcık Ziraat Odası Başkanı Hacı Ali Çiftepala’yı makamında misafir etti.

Gerçekleştirilen görüşmede; Kahramanmaraş’ın su kaynaklarının durumu, tarımsal sulama talepleri, bölgesel üretim potansiyeli, ihracat hedefleri ve çiftçiyi destekleyici projeler gibi pek çok kritik konu istişare edildi. Tarım sektörünün hem bölgesel kalkınma hem de istihdam açısından taşıdığı öneme dikkat çekilen toplantıda, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü ve planladığı tarımsal projeler de paylaşıldı.

Başkan Fırat Görgel, şehrin her bir gündemini ilgili bakanlıklarla paylaştıklarını, çiftçilerin taleplerini karşılama noktasında da her zaman iş birliği ve diyalog kanallarını açık tuttuklarını belirtti. Ziraat Odası Başkanları Çetinkaya ve Çiftepala da verimli geçen görüşme dolayısıyla Başkan Görgel’e teşekkür etti.