Gerçekleşen görüşmede Dora, su kaynakları açısından zengin bir şehir olmasına rağmen Kahramanmaraş’ın içme suyuna yeterince ulaşamamasının adil ve sürdürülebilir bir durum olmadığını vurguladı.

İÇME SUYU PAYLAŞIMI SORUN YARATIYOR

Son dönemde şehirde yaşanan su sıkıntısının giderek artması, kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Kahramanmaraş’ın sahip olduğu içme suyu kaynaklarının komşu illerle paylaşılması, şehir merkezinde ve bazı yerleşim alanlarında suya erişimde ciddi aksamalar yaşanmasına neden oluyor.

“BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la yaptığı görüşmede konuyu detaylı şekilde gündeme taşıyan Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, bu sorunun sadece teknik değil, aynı zamanda sosyal ve adalet temelli bir mesele olduğunu ifade etti. Şehrin kendi suyunu kullanamamasının uzun vadede sürdürülemez olduğunu dile getiren Dora, “ Kahramanmaraş susuz kalamaz,” diyerek çözüm sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

YERİNDE VE KARARLI GİRİŞİM

Dora’nın yaptığı bu ziyaret, hem merkezi yönetimle koordinasyonu güçlendirme açısından hem de kamuoyunun hassasiyetlerini doğrudan karar verici makamlara taşıma noktasında önemli bir adım olarak değerlendirildi. Kahramanmaraş halkının içme suyu konusundaki beklentileri dikkate alınarak, ilerleyen süreçte bu konuda somut çözümler üretilmesi bekleniyor.