Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu seyahat imkânı sunmak için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı yapılmaksızın yürütülen yol yenileme çalışmalarının yeni adreslerinden biri de Elbistan’ın kırsal mahallelerinden Yapılıpınar oldu.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarla, mahalle sakinlerinin Elbistan ilçe merkezine ulaşımda yoğun olarak kullandığı yaklaşık 6 kilometrelik yol sathi asfaltla kaplanıyor.

Öncesinde stabilize durumda olan ve bu nedenle ulaşımda konfor sorunlarına yol açan arterde başlatılan asfalt serimiyle birlikte, mahalle ile Malatya Karayolu arasındaki bağlantı da daha güvenli hale geliyor. Ekipler arterde birinci ve ikinci kat sathi kaplama işlemlerini etaplar halinde gerçekleştirirken, yapılan çalışmalar hem sürüş güvenliğini hem de mahalle halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Mahalle sakinlerinden olumlu geri dönüşler alınan çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.