Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevine atanan Mansur Metehan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Görgel, İl Başkanlığı görevine yeni atanan Mansur Metehan ve beraberindeki yönetim kurulunu tebrik etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede Başkan Görgel, Metehan’a ve yeni yönetimine görevlerinde muvaffakiyetler diledi.

Görgel, “Mansur Metehan Başkanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisi camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimize hizmet noktasında tüm kurumlarla ve siyasi partilerle iş birliği içerisinde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Görevi devreden Hüseyin Vahit Demiröz ve yönetimine de çalışmaları için teşekkür ediyorum. Şehrimiz ve Cumhur ittifakımız için hayırlı olsun” diye konuştu. MHP İl Başkanı Mansur Metehan ise ziyaretinden dolayı Başkan Görgel’e teşekkürlerini iletti.