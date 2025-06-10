Başkan Görgel, “Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

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HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gürsoy’dan Kurban Bayramı Mesajı!
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, elektrik akımına kapılarak kaldırıldığı yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bir taziye mesajı yayımladı.

Ferdi Zeyrek

Başkan Görgel, yayımladığı mesajında büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.