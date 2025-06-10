Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince şehir genelinde çevre temizliği ve halk sağlığını korumaya yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Bayram boyunca özellikle Canlı Hayvan Pazarı, kesim alanları ve çevresinde oluşan hayvansal atıklar, belediye ekipleri tarafından toplanarak bertaraf tesislerine taşındı. Çalışmalar Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Kurban kesimlerinin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde görev alan ekipler, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan atıkları hızlıca temizleyerek, kötü kokuların ve haşere oluşumunun önüne geçmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesinin bu çevre odaklı yaklaşımı, hem kent estetiğinin korunmasına katkı sağlıyor hem de bayram sürecinde ortaya çıkabilecek olası sağlık problemlerinin önüne geçilmesine yardımcı oluyor.