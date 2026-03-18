Başkan Toptaş, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık aşkını, inancını ve fedakârlığını tüm dünyaya gösterdiği bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Çanakkale Savaşı’nın yalnızca askeri bir zafer olmanın ötesinde, Türk milletinin varoluş mücadelesinin ve bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde altın harflerle yazılmış en büyük zaferlerden biri olan Çanakkale, vatan sevgisinin, inancın ve birlik ruhunun en güzel örneklerinden biridir. Bundan tam 111 yıl önce, ecdadımız her türlü imkânsızlığa rağmen, canını ortaya koyarak Çanakkale’yi geçilmez kılmış ve tarihin akışını değiştirmiştir. Bugün, bu büyük destanın yıl dönümünde, Çanakkale’de toprağa düşen kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Çanakkale, Türk milletinin azim ve kararlılığıyla yazılmış bir diriliş destanıdır. Bu topraklar, vatanı için canını feda etmekten çekinmeyen Mehmetçiklerimizin kanıyla sulanmış, her bir taşı şehitlerimizin hatırasını taşımaktadır. 250 binin üzerinde şehit verdiğimiz bu mücadele, bizlere bağımsızlık uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınılmaması gerektiğini göstermiştir. O gün vatan için canlarını veren şehitlerimiz, bugün bizlere emanet olarak bırakılan bu topraklarda yaşamamızı mümkün kılmıştır. Onların aziz hatırasına sahip çıkmak, millet olarak en büyük görevimizdir.”

“GÖREVİMİZ, BU MİRASI GELECEK NESİLLERE AKTARMAK”

Başkan Toptaş, Çanakkale Zaferi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek, bu mirası gelecek nesillere aktarmanın önemine değindi.

Başkan Toptaş, mesajının sonunda tüm şehitleri bir kez daha rahmetle anarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimiz, bu kutlu zaferi daima gururla hatırlayacak ve Çanakkale ruhunu yaşatmaya devam edecektir.”