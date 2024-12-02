Başkan Kalın, yaptığı açıklamada, depremden en çok etkilenen şehirlerde hâlâ hayatın normale dönmediğine dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi, “Bizler hâlâ enkaz altındayız. Deprem bölgesi ve ilimizde mücbir sebep halinin uzatılmamasını, meslek mensuplarımız, serbest meslek erbapları, esnaf ve sanatkârlarımız, sanayi ve iş dünyamız asla kabullenemeyecektir.”

Kalın, bireysel başvuruların sürdürülebilir bir çözüm olmadığını ve bu yöntemin bölgede kaos ve karmaşa yaratacağını belirtti.

Bizler hala enkaz altındayız ifadelerini kullanan Başkan Kalın, “Deprem bölgesi ve İlimizde Mücbir sebep halinin uzatılmamasını, meslek mensuplarımız, serbest meslek erbabları, esnaf sanatkarlarımız, sanayi ve iş dünyamız asla kabullenemeyecektir.

Deprem bölgemizde bireysel başvuru sürdürebilir olmadığı gibi, kaos ve karmaşadan öteye asla geçemeyecektir.

Onbinlerce insanımız kontynerlerde yaşam ve hayat mücadelesi verirken, mücbir sebep halinin uzatılmasını talep etmekten bizler zulduyarken, bunca feryat ve figana rağmen, maalesef ki bu durum artık zulme dönüşmüştür.

Bölgemizde Mücbir sebep hali, hayat normale dönünceye kadar, makul süre uzatılmalıdır.” Dedi.