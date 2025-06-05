Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte anlamlı bir kutlama mesajı yayımladı.

TÜRKOĞLU'NUN KALBİ BAYRAM COŞKUSUYLA ATIYOR

Başkan Karaca, mesajına Türkoğlu halkına seslenerek başladı:

"Kıymetli hemşehrilerim, Türkoğlu'muzun güzel insanları, Kurban Bayramı'nı idrak etmenin huzur ve heyecanı içindeyiz. Bayramlar, kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz, gönüllerimizi birleştirdiğimiz, küskünlükleri unuttuğumuz müstesna zamanlardır. Bu bayramda da sevincimizi büyütmek, yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak için yüreklerimizi birbirine kenetleyelim. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun!"

HİZMET YOLCULUĞUNDA BİRLİK VURGUSU

Göreve geldikleri günden bu yana geçen sürece değinen Karaca, "Bir 'bismillah' diyerek çıktığımız bu hizmet yolculuğunda, siz değerli halkımızla el ele, gönül gönüle yürümeye devam ediyoruz. Her birinizin duası ve desteğiyle, ilçemizi yeniden ayağa kaldırmanın onurunu yaşıyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

KURBANIN ANLAMI: PAYLAŞMAK VE SAHİP ÇIKMAK

Kurban Bayramı'nın derin anlamlarına vurgu yapan Başkan Karaca, "Bu bayramda da paylaşmanın, bölüşmenin, birbirimize sahip çıkmanın anlamını hep birlikte yaşayalım. Unutmayalım ki kurban, yalnızca et kesmek değil; vefa göstermek, ihtiyaç sahibini gözetmek, kalpleri kazanmak demektir. Komşusu açken tok yatmayan bir medeniyetin evlatları olarak, sofralarımızı, sevgimizi ve selamımızı paylaşalım" şeklinde konuştu.

ZORLUKLARA RAĞMEN KESİNTİSİZ HİZMET

İlçenin yaşadığı zorluklara rağmen hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirten Karaca, "İlçemizde yaşanan zorluklara rağmen, yılmadan, yorulmadan, hep birlikte çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerin desteğiyle, belediyemizi yeniden yapılandırıyor, hizmetlerimizi genişletiyor, yarınlara daha güçlü bir Türkoğlu bırakmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Çünkü biz, bu güzel ilçeye sevdalıyız" dedi.

BAŞKAN KARACA'DAN TÜM VATANDAŞLARA BAYRAM TEBRİĞİ

Mesajının sonunda tüm vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Mehmet Karaca, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz, yetim ve öksüz evlatlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bayramın, ülkemize, milletimize, ilçemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Kurban Bayramı'mız mübarek, birliğimiz daim olsun!" sözleriyle dileklerini iletti.