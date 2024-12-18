Depremde ağır yara alan Türkoğlu’nu yeniden ayağa kaldırmak için ekibiyle birlikte mücadele veren Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, hemşerileriyle bir araya gelmeye devam etti. Ziyaretlerine konteynır kentlerden başlayan Başkan Karaca Kılılı’da bulunan konteynır kent sakinlerini ziyaret etti. Belediye çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Karaca ekibini de yanında bulundurarak gelen talepleri not aldı, bölgeye yapılacak projelerle ilgili kesitler sundu.

Toplantıda bulunan hemşehrilerinin tek tek sorularını cevaplayan Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca çocukların da taleplerini dikkatle dinleyerek; “toplantılarımızı konteynır kentlerimizden başladık. Depremde evlerini kaybeden, eşyalarını kaybeden, yakınlarını kaybeden bu kardeşlerimizin ihtiyaçları en önceliğimizdir. Özellikle her defasında konteynır kentlerimizin istek ve taleplerini birinci planda yerine getirmeye çalıştık.

Bugün de burada Kılılı Konteynır Kent sakinlerimizle bir araya geldik, birinci ağızdan talep ve sorunlarını dinledik. Tabiki hemşerilerimizin en önemli sorunu barınmadır. Bu kapsamda TOKİ’nin deprem konutlarının yapımını sürdürdüğünü ve bu konudaki belirsizliğin ortadan kalkacağını belirttik. Kendi sorumluluğumuzda ve büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan yollarla ilgili notlarımızı aldık. İlçemiz depremde büyük bir yara aldı, bu yarayı sarmak adına belediye olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz.

Burada bulunan genç kardeşlerimizden gelen talepleri de yerine getirmeye çalışıyoruz. Her bireyin ihtiyacı ve talebi farklıdır. Örneğin çocuklar oyun sahası ve oyun grupları istiyorlar. Gençlerimiz daha farklı projeler istiyor. Türkoğlu Belediyesi olarak hemşerilerimizin tüm ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Ekibimizle birlikte sahada olmaya ve daha yaşanılabilir Türkoğlu’nu kurmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.” Dedi.