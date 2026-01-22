Soylu, ilk iki ihalede bankaların personel sayısının fazla olduğu gerekçesiyle düşük teklifler sunduğunu, bunun üzerine şartnamenin yeniden düzenlendiğini ve ilçelerin ayrılarak ayrı ihalelere çıkıldığını ifade etti.

Bugün Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde yapılan yeni ihalelerde de sonucun değişmediğini belirten Soylu, bankaların bu kez personel sayısının az olduğu gerekçesiyle düşük teklif verdiğini, özellikle Dulkadiroğlu ilçesinde bazı bankaların altyapılarının yetersiz olduğunu bizzat kabul ettiğini dile getirdi.

Bankaların her koşulda gerekçe üreterek eğitim çalışanlarının hakkını küçültme yoluna gittiğini vurgulayan Soylu, bu tablonun bankaların kamu hizmeti ve sosyal sorumluluk anlayışından uzak, yalnızca karı önceleyen bir yaklaşımla hareket ettiğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

İnsanlara hizmet götürmekten geri duran ancak söz konusu kazanç olunca son derece cömert davranan bu anlayışın eğitim çalışanlarının emeğini ve onurunu hiçe saydığını ifade eden Soylu, eğitim çalışanlarının emeğinin pazarlık konusu yapılamayacağını ve bu ülkenin bankacılarını da yetiştiren eğitim çalışanlarının hakkının düşük teklifler ve oyalama taktikleriyle gasp edilemeyeceğini kaydetti.

Fatih Soylu, düşük teklif veren bankalara karşı kredi kartlarını kapatacaklarını, otomatik ödeme talimatlarını başka bankalara taşıyacaklarını, maaş ve ek gelir hesaplarını bu bankalardan aktaracaklarını, kredi ve yatırım ürünlerini kullanmayacaklarını belirterek, eğitim çalışanı hak ettiğini alana kadar bu mücadeleden geri adım atmayacaklarını ve her türlü meşru tepkiyi kararlılıkla sürdüreceklerini kamuoyuna duyurdu.