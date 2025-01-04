Sağlık sektöründeki mevcut düzenlemelerin, sağlık hizmetinin olumsuz bozulmasını ve sağlık çalışanlarını zora soktuğunu Tiyekli, sert eleştirilerde bulundu.

Dr Serkan Güçkıran Ayesen, Dr. Onur Tekşen, Dr Tuğrul Sevim, Dr Zehra Sevinç Cüce ve Dr İsmail Demir'in de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Tiyekli, Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen “Hastalık Denetim Platformu” adlı istatistiklerle hekimlere uygulanan işlerin arttığına dikkat edildi. Bu yeni kullanım, sağlık çalışanlarının zorluklarını zorlaştırarak sağlık performansını düşürdüğünü ifade etti. "Hekimlerimiz, sağlığını korumak yerine, uzun saatler boyunca istatistiklere giriş yapmak zorunda kalacaklar" şeklinde konuşan Tiyekli, hekimlerin asıl görevlerinden uzaklaştığını vurguladı.

Tiyekli, dört yıldır benzer verilerin toplandığını ancak bu saklanan sağlık sisteminde herhangi bir fayda sağlamadığını belirtti. Özellikle kayıtların ve verilerinin sigorta şirketleriyle paylaşılacağına dair iddiaların endişelerini büyüttüğünü söyledi. "Bu veriler ne saklanıyor ne de kamu sağlığına katkı sunuyor. Toplanan verilerden nasıl bir sonuç bekleniyor, açıklama yapılmalı" dedi.

Açıklamada Sağlık Bakanı'na da seslenen Tiyekli, Kahramanmaraş'taki aile sağlığı merkezlerinin zorlu çalışma koşullarına dikkat çekti. Konteynerlerde hizmet veren aile sağlığı süreçlerinin yaşandığına işaret eden Tiyekli, “Sayın Bakanımız, Maraş'a gelip yerinde incelemelerde bulunmalı. kullanım koşulları, aile hekimlerinin masrafları ve masrafları karşılamaktan çok uzak” dedi. Ayrıca aile hekimlerine verilen yüzde 11,54'lük maaş artışının artan miktarın karşısında yetersiz kaldığı belirtildi, ekonomik düzenlemelerin de gözden kaçması gerektiğini savundu.

Aile sağlığının çalışan sağlığı maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapılmasına rağmen, aile hekimliği birimlerine verilen destek sadece yüzde 11,54 oranında ısının sıcaklık adaletsiz bir duruma yol açtığını gösteren Tiyekli, bu oranın yetersiz olduğunu ifade etti. “Bu dengesizlik, kişisel büyümenin ve sağlık hizmetinin seviyesinin düşmesine neden olacak” diyen Tiyekli, yatırımların sağlık politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı, aile hekimlerinin 6-10 Ocak tarihleri ​​arasında iş bırakma işleminin talimatlarını duyurdu. Bu eylemin amacının, etkinliğin daha iyi sağlık hizmetini sağlamak olduğunu vurgulayan Tiyekli, “Bu eylem sadece hekimler için değil, vatandaşlarımızın da faaliyetinde bir harekettir. Halkımızdan bu konuda destek bekliyoruz” dedi. Hekimlerin, sağlık sistemi için mücadele ettiğini Tiyekli, sağlık hizmeti sunumunun verisine girişin indirgenemeyeceği kadar önemli bir şekilde devam ettiğini çizdi.

Sağlık çalışanlarının temel amacının, vatandaşa en iyi hizmeti sunmak olduğunu Tiyekli, mevcut düzenlemelerle hekimlerin işlerinin zorlaştığını ve sağlık sistemini aksayan bir yapıya dönüştürdüğünü ifade etti.

"Sağlık sistemi, hekimlerin omuzlarına daha fazla yük bindirilerek iyileştirilemez" diyen Tiyekli, bu konuda daha fazla duyarlılığa davet etti.