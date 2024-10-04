‘Birlikte Onikişubat’ hedefiyle istişareye verdiği önemi her fırsatta gösteren Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, model ve modern bir ilçe hedefiyle tüm mahallelerde kapsamlı bir dönüşüme imza atıyor.

Bu dönüşümde önemli bir görev üstlenen mahalle muhtarlarıyla belirli aralıklarla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Başkan Toptaş, bu kez ise Serintepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Gürpak, Tekerek Mahallesi Muhtarı Elif Başaran,Yirmiikigün Mahallesi Muhtarı Fatma Eken, Haydar Bey Mahallesi Muhtarı Ökkeş Özen, Binevler Mahallesi Muhtarı Lütfü Karaçalı, Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Recep Yılmaz, Vadi Mahallesi Muhtarı Betül Akdağ, İstiklal Mahallesi Muhtarı Ömer Faruk Kara, Molla Gürani Mahallesi Muhtarı Fatih Akpınar, Akçakoyunlu Mahallesi Muhtarı Atilla Kebapçı ve Avcılar Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Kayaalp ile buluştu.

Toplantının ana gündem maddesi, mahallelerin mevcut durumu ve çözülmesi gereken sorunlar oldu. Başkan Toptaş, muhtarlarla birlikte mahallelerdeki ihtiyaçları değerlendirmek ve hizmetlerin etkinliğini artırmak adına fikir alışverişinde bulundu.

Muhtarlar ise mahallelerindeki sorunları ve ihtiyaçları doğrudan Başkan Toptaş’a iletme fırsatı buldu.

“Amacımız Onikişubat’ı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek”

Başkan Toptaş, yaptığı konuşmada, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi bilenler sizlersiniz. Sizlerle bir araya gelerek, sorunların çözümü için birlikte çalışmak istiyoruz. Amacımız, Onikişubat’ı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek” ifadelerini kullandı.

Muhtarların, mahalle sakinlerinin taleplerini ve önerilerini dile getirmesi, toplantının verimli geçmesini sağladı.

Muhtarların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen buluşmada, çeşitli konular ele alındı. Temizlik, altyapı, park ve yeşil alanların durumu gibi birçok alanda muhtarların görüşleri alındı.