Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, 2024 yılının Türk ve İslam dünyası açısından zorlu yıllardan biri olduğuna vurgu yapan Başkan Toptaş, ‘AsrınFelaketi’ gölgesinde geçen 2024 yılında da tüm zorluklara rağmen umutlarının taze ve diri olduğunu vurgularken, deprem felaketinde ve vatan nöbetinde şehit düşen kahramanları rahmet ve minnetle andı.

Başkan Toptaş, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Her bir ferdimize dokunmaya gayret ettik”

2024 yılını geride bırakırken, başta Kahramanmaraş’ımız ve ülkemiz için daha iyi, daha güzel, daha huzurlu ve daha müreffeh bir yıl olması temennisiyle 2025’e giriyoruz. Öncelikle, 2025 yılının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk’dan niyaz ediyorum. 2024 yılında Cumhurbaşkanımız Recep TayyipErdoğan’ın ‘Gönül Belediyeciliği’ düşüncesine uygun şekilde her fırsatta vatandaşlarımızlakucaklaşmanın, hasbihal etmenin ve hasret gidermenin gayreti içinde olduk. Belediyecilikhizmetlerimizi bir an olsun bile aksatmadan vatandaşlarımızla buluşturduk, buluşturmaya da devamedeceğiz.Onikişubat Belediyesi olarak altyapı projelerimizden çevre düzenlemelerine, ulaşım yatırımlarından sosyal ve kültürel projelere kadar geniş bir yelpazede önemli adımlar attık. Özellikle gençlerimize, çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik projelerimizle sosyal hayatı daha da canlandırmayı hedefledik. Eğitim alanında yaptığımız yatırımlarla geleceğimizi inşa ederken, yeşil alanlar ve park projelerimizle ilçemizi daha sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getirdik. Ulaşım alanında yaptığımız asfalt ve yol yenileme çalışmalarıyla mahallelerimizin ulaşım sorunlarını en aza indirgemeye çalıştık. Vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek, onların ihtiyaçlarına göre projeler geliştirdik ve her mahallemize dokunmaya gayret ettik. Biliyoruz ki, Onikişubat’ımızın kalkınması ve büyümesi, her bir hemşehrimizin yaşam kalitesinin artmasıyla mümkündür.

“Aynı kararlılıkla 2025 yılında da hizmetlerimize devam edeceğiz”

2025 yılına girerken, aynı kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl daha büyük projeleri hayata geçirmenin heyecanını yaşayacağız. Tarımdan turizme, kültürden spora kadar ilçemizin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Onikişubat’ı Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmak için yol haritamız hazır ve bu yolda sizlerin desteğiyle ilerleyeceğiz. Yeni yıl, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Onikişubat için yeni bir başlangıçtır. Komşuluk bağlarımızı güçlendirdiğimiz, dayanışma ruhumuzu pekiştirdiğimiz bir yıl olması en büyük dileğimizdir. Bu vesileyle, yeni yılın başta siz kıymetli hemşehrilerim olmak üzere tüm ülkemize sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.Yeni yılınız kutlu olsun, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmenizi temenni ederim.”