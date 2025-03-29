9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde birimleri tek tek gezerek belediye personeliyle bayramlaşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, çalışanların ve ailelerinin sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Toptaş, belediye çalışanlarının gayretli çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, onların özverili emekleri sayesinde Onikişubat’ın her köşesine hizmet ulaştırdıklarını vurguladı.

“Onikişubat'ımızı nakış gibi işlediğimiz her hizmetimize özveri ve gayretle destek veren tüm mesai arkadaşlarıma ve ailelerine hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullanan Başkan Toptaş, birlik ve beraberlik içinde daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bayramlaşma programı, hatıra fotoğrafı çekimi ve sıcak sohbetlerin ardından sona erdi.