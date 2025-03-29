Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince,ahirete irtihal eden yakınlarını kabirleri başında ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak. 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı gününe kadar sürecek olan uygulama kapsamında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ile Kapıçam Şehir Mezarlığı arasında ring seferleri düzenlenecek.

Ring Seferleri Saat Başı Hareket Edecek

Ring otobüsleri sabah 08.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünden hareket edecek ve birer saatlik aralıklarla seferlerini sürdürecek. Kapıçam Şehir Mezarlığı’ndan dönüşler ise saat 09.00’dan itibaren başlayacak ve aynı saat dilimlerinde devam edecek. Günün son seferi 18.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden hareket edecek, dönüş seferi ise 19.00’da Kapıçam Şehir Mezarlığı’ndan yapılacak.

6 Hattın Güzergâhı Kapıçam’a Kadar Uzatıldı

Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne ulaşım sağlayan 8, 18, 29, 30, 39 ve 40 numaralı hatların güzergâhı Ramazan Bayramı boyunca Kapıçam Şehir Mezarlığı’na kadar uzatıldı. Böylece vatandaşlar, sadece ring seferleriyle değil, mevcut toplu taşıma hatlarıyla da mezarlığa daha kolay ulaşım sağlayabilecek.