KASKİ tarafından başlatılan üstyapı çalışmalarıyla da ilçede 60 bin metrekarelik yol kilit parke ile yenileniyor.

6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde başlatılan kapsamlı altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda Nurhak’taİlbank tarafından yürütülen ve yaklaşık 180 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen içmesuyu hattı ve depo yatırımları başarıyla tamamlandı.

Proje kapsamında Nurhak ilçe merkezine toplamda 35 kilometre uzunluğunda içmesuyu hattı kazandırılırken, iki yeni içmesuyu deposu da devreye alındı. Böylece ilçenin içmesuyu arzı uzun yıllar boyunca kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanmış oldu.

Deforme Olan Arterler 50 Milyonluk Yatırımla Yenileniyor

Altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından KASKİ Genel Müdürlüğü, Nurhak’ta üstyapı çalışmalarını başlattı. Altyapı sürecinde deforme olan yollar, kapsamlı bir plan dâhilinde yenilenmeye başladı. Bu kapsamda ilçe merkezinde toplam 60 bin metrekarelik yol alanı kilit parke ile kaplanıyor. Üstyapı çalışmaları için ayrılan 50 Milyon TL’lik bütçe ile Nurhak’ın ulaşım altyapısı modern ve dayanıklı bir yapıya kavuşturuluyor.