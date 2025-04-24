Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Onikişubat’ta büyük bir coşku ve sevinçle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günde, Onikişubat Belediyesi tarafından EXPO 2023 Sergi Alanı’nda düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği, on binlerce çocuğu ve ailelerini bir araya getirdi.

Şenliğe Başkan Toptaş’ın yanı sıra Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, teşkilat mensupları ve meclis üyeleri de katıldı.

Çocuklar eğlenerek öğrendi, aileler bayram coşkusunu paylaştı

Şenlikte minikler, geleneksel çocuk oyunları, rengârenk şişme parkurlar ve sahne şovlarıyla doyasıya eğlendi. Tematik atölyelerde el becerilerini geliştiren çocuklar, duvar boyama etkinliğinde hayallerini büyük panolara yansıttı. At biniciliği alanında doğayla iç içe vakit geçiren çocuklar, Süper Köpek Gösterisi ile heyecan dolu anlar yaşadı.

EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi Korosu ve Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’nin minikleri söylediği şarkı ve performanslarla katılımcıları coşturdu.

“Şenliğimiz, medeniyet bilincinin taşındığı bir bayramdır”

Etkinlikte konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda bir kararlılık beyanı olduğunu vurguladı. Başkan Toptaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin taçlandığı, Gazi Meclisimizin açıldığı, bağımsızlığımızın ve milli iradenin sembolü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi, sadece bir kurum değil, milletimizin karakterinin tecelligâhıdır. Ve o gün bu kutlu emaneti çocuklarımıza, yani geleceğimize armağan etmiştir.”

“Bu şehirde çocuk gülüyorsa, biz doğru yoldayız demektir”

Çocuklara hitaben, “Sizler bu vatanın umudusunuz, en kıymetli hazinemizsiniz,” diyen Başkan Toptaş, “Bu şehirde çocuk gülüyorsa, biz doğru yoldayız demektir” ifadelerini kullandı. Şenliğin sadece bir eğlence değil, aynı zamanda kültürel değerlerin aktarılması açısından da önem taşıdığını belirtti.

Ailelerin çocuk eğitimindeki rolüne de dikkat çeken Başkan Toptaş, “Aile bizim en güçlü kalemizdir. Bu kaleyi ne kadar sağlam tutarsak, milletimizin geleceğini de o kadar sağlam inşa ederiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sürdürülen Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, çocuklara yönelik yatırımların artarak süreceğini belirten Başkan Toptaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bu bayrak yere düşmeyecek, bu ezan dinmeyecek, bu millet asla diz çökmeyecek diyorsak, çocuklarımızı da bu inançla büyütmek zorundayız. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, yavrularımızın bayramını yürekten kutluyorum. Şenliğimizin Onikişubat’a yakışır bir coşkuyla geçmesini diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

Her çocuğa sürpriz hediyelerin dağıtıldığı, çeşitli ikramların sunulduğu etkinlikte, bayram neşesi EXPO alanına taştı.