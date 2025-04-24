23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Onikişubat’ta da coşkuyla kutlanıyor. Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, etkinlikler kapsamında ilk olarak 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi şehit polis Barış Göl’ün oğlu Aras Kağan’ı makamında kabul etti.

Basın mensuplarının da yer aldığı ziyarette Başkan Toptaş, minik öğrenci Aras Kağan ile yakından ilgilenirken, öğretmenleriyle de sohbet etti. Başkan Toptaş, 23 Nisan dolayısıyla başkanlık koltuğunu Aras Kağan’a teslim etti.

Onikişubat Belediye Başkanlığı makamına oturan öğrenci Aras Kağan günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Başkan Toptaş, minik başkanın talimatlarını dinledi

Minik Başkan Aras Kağan, görevi devralmasının ardından belediye çalışmalarına dair talimatlarını iletti. Başkan Toptaş da bu özel günde Aras Kağan’ın talimatlarını dikkate alacaklarını belirterek, “Aras Kağan Başkanımızın direktiflerini aldık, gerekenleri yapacağız. Biz Aras Kağan’ın başarılı olduğunu zaten öğrendik ama çok daha başarılı olarak inşallah hedeflediği mesleklere ve hedefine ulaşacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Hanifi Toptaş, “Bugün tabi Türk milletinin en önemli bayramlarından bir tanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. Türk milletinin iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105’inci yıl dönümü. Tabii bir başka bakış açısıyla da Türk milletinin egemenliğinin aslında başlangıç günü diyebiliriz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin, tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Bugün de şehidimiz Barış Göl’ün kıymetli oğlu Aras Kağan’ı misafir ettik. Temsilen makamımızda kendisini ağırladık. Tabii çocuklarımız bizim için çok önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugünü, 23 Nisan'ı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan etmiş. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli, çok önemli. Onlar geleceğimizin ışığı, mimarları. Tabii burada da Aras Kağan kardeşimizin bizlerden bazı istekleri oldu. İnşallah onları da bir bir yerine getireceğiz. Ben bir kez daha bu vesileyle tüm hemşerilerimizin, tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Başkan Toptaş, ziyaret sonunda Aras Kağan’a günün anısına çeşitli hediyeler ve Onikişubat Belediyesi yayınlarından kitaplar hediye etti.