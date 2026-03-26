Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ArabicaCoffee House Erkekler 1. Ligi’ni şampiyon tamamlayarak Efeler Ligi’ne yükselen Onikişubat Belediyespor’un teknik heyeti, sporcuları ve yöneticileriyle şampiyonluk yemeğinde bir araya gelerek hem elde edilen tarihi başarıyı kutladı hem de sporun şehirde oluşturduğu moral ve motivasyonun önemine dikkat çekti.

Şampiyonluk yemeğine Kulüp Başkanı Ökkeş Alper Erşahan ile Takım Antrenörü Mehmet Aydın’ın yanı sıra Onikişubat Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Cemil Toktay, Ümit Barış Bayhan, Mesut Can, Suat Paksoy, Takım Kaptanı Yusuf Erdem, antrönerler ve oyuncular katıldı.

Şampiyonluk sevincinin paylaşıldığı buluşmada konuşan Başkan Hanifi Toptaş, voleybol takımının elde ettiği başarının yalnızca sportif bir kazanım olmadığını, aynı zamanda deprem sonrası süreçte şehrin moral ve motivasyonuna önemli katkı sunduğunu vurguladı. Afetin fiziksel yıkımının yanında duygusal etkilerinin de uzun süre hissedildiğine dikkat çeken Toptaş, sporun bu travmaların aşılmasında güçlü bir araç olduğunu ifade etti.

“Voleybol takımımızın başarısı önemli bir motivasyon kaynağı oldu”

Başkan Toptaş, takımla ilk kez bir araya geldikleri süreçten bu yana temel hedeflerinden birinin şehirde moral ve motivasyonu artırmak olduğunu belirterek, “Afet sonrası şehirlerin yeniden ayağa kalkması sadece fiziki yatırımlarla mümkün değil. Kültür, sanat ve spor alanındaki çalışmalar, toplumun ruhunu güçlendiren en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Voleybol takımımızın başarısı, hem bu anlamda önemli bir motivasyon kaynağı oldu hem de şehrimizde yeni bir spor kültürünün oluşmasına katkı sağladı” dedi.

Sezon boyunca ortaya konan üstün performansa dikkat çeken Toptaş, 27 maçta yalnızca 2 mağlubiyetle elde edilen şampiyonluğun büyük bir disiplin ve özverinin sonucu olduğunu ifade ederek tüm sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Takımın sahadaki başarısının yanı sıra arka planda çalışan yönetici, antrenör ve kulüp personelinin emeğinin de büyük olduğuna vurgu yapan Toptaş, “Sahada görünen başarının ardında çok büyük bir emek var. Bu başarı hepimizin ortak gururudur” diye konuştu.

Voleybolun şehirde daha geniş kitleler tarafından ilgi görmeye başladığını belirten Başkan Toptaş, tribünlerde artan genç katılımının bu sürecin en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Sporun birleştirici gücünün altını çizen Toptaş, Onikişubat Belediyespor’un elde ettiği başarının gelecek nesiller için de önemli bir ilham kaynağı olacağını dile getirdi.

Kulüp Başkanı Ökkeş Alper Erşahan ve Antrenör Mehmet Aydın da programda yaptıkları değerlendirmelerde, sezon boyunca kendilerine sağlanan destekten dolayı Başkan Hanifi Toptaş ve Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür ederek, Efeler Ligi’nde de aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.

Şampiyonluk yemeği, sporcular ve davetlilerin hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.