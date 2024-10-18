Gençliğe verdiği önemi her fırsatta gösteren ve çalışmalarında merkeze alarak pozitif ayrımcılık yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, gençlerin sesine kulak vermek amacıyla AK Parti Onikişubat Gençlik Kolları Başkanlığı’nın organize ettiği ‘Gençlerle Biz Bize Buluşmaları’na katıldı.

Onikişubat Belediyesi’nin çalışmalarıyla çok daha modern ve estetik görünüme kavuşan Abdal Halil Ağa Parkın’nda düzenlenen etkinlikte gençlerin fikirlerini, beklentilerini ve önerilerini dinleyen Başkan Toptaş, gençlerin toplumun en dinamik ve yenilikçi kesimi olduğunu söyledi.

Başkan Toptaş, bu tür buluşmaların gelecekte de artarak devam edeceğini belirterek, “Gençlerimizin görüşlerine her zaman değer veriyoruz. Onlarla bir araya gelmek, onların enerjisini ve heyecanını hissetmek bizler için çok önemli” dedi.

“Buluşmalarımız burayla sınırlı kalmayacak”

Başkan Toptaş, gençlerin potansiyeline inandığını ve geleceğin şekillendirilmesinde onların rolünün kritik olduğunu belirtti.

Buluşma sırasında gençler, siyaset, spor ve sosyal etkinlikler hakkında duydukları heyecanı paylaştı, aynı zamanda çeşitli konularda Başkan Toptaş’a sorular yönelttiler.

Toptaş, gençlerin ilgisine ve katılımlarına dair duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tüm gençlerimize katılımlarından ötürü teşekkür ediyorum. Sizlerle böyle güzel bir akşamı geride bırakmak bizler için büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, gençlerin aktif katılımıylazenginleşirken, gençler arası dayanışma ve iletişimi de güçlendirdi. Başkan Toptaş, bu buluşmaların sadece bir kezle sınırlı kalmayacağını, çeşitli etkinliklerle gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Bu tür buluşmaların, toplumun geleceği için önemli bir adım olduğunu söyleyen Toptaş, gençlerle olan diyaloğun devam edeceğinin ve onların enerjisinden güç alarak çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.

Etkinlik sonunda, hatıra fotoğrafları çekildi.