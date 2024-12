Mahalle sakinleri ve çevre mahallelerin muhtarlarıyla buluşan Başkan Toptaş, “Her mahallemizin kendine özgü ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları sizlerden yerinde öğrenerek, hep birlikte çözümler üretmeyi önemsiyorum” dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ‘Birlikte Onikişubat’ sloganı çerçevesinde ortak akıl ve vatandaşların kendi yaşam alanlarını etkileyecek kararlar üzerinde etkili olmalarını sağlama amacıyla mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak ŞahinkayasıMahallesi’ni ziyaret ederek Cuma namazını burada eda eden Başkan Toptaş, namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle esnafı ve halkı, sorunlarını paylaşmak ve taleplerini iletmek için Başkan Toptaş’a yoğun ilgi gösterdi.

Mahalle sakinleri, özellikle altyapı, temizlik ve güvenlik konularındaki sorunlarını dile getirerek, bu konularda acil çözümler talep etti.

Başkan Toptaş, bu talepleri dikkate alarak, “Her mahallemizin kendine özgü ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları yerinde anlayarak, hep birlikte çözümler üretmeyi önemsiyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Muhtarlar da bu süreçte aktif rol alacaklarını belirterek, mahallelerinin sorunlarını daha iyi iletmek için hazır olduklarını ifade ettiler.

“Onikişubat’ı daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz”

Başkan Toptaş, buluşmada yaptığı konuşmada, “Bugün burada, sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle, bu güzel mahalledeki sıcak karşılamanız için teşekkür ederim. Biliyorum ki, her birinizin bu toplantıya katılmak için bir nedeni, bir heyecanı var. İşte bu, bizim için çok kıymetli.Bugün burada, sadece sorunları dinlemek değil, aynı zamanda birlikte çözümler üretmek için bulunuyoruz. Amacımız, Onikişubat’ı birlikte daha güzel bir yer haline getirmek. Her birinizin görüşleri bizim için kıymetli. Dinlemek, anlamak ve yanıt vermek önceliğimizdir. Her mahallemizin kendine özgü ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları anlayarak ve sizlerle iş birliği içerisinde hareket ederek, daha etkili çözümler üreteceğiz. Sizlerle el birliği içinde çalışarak, Onikişubat’ı daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.