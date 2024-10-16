Bu kapsamda Tekerek Mahallesi’nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Toptaş, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı HanifiToptaş, Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışma programı çerçevesinde devam eden asfalt çalışmalarını ziyaret ederek hem belediye ekipleriyle bir araya geldi hem de mahalle sakinleri ve esnafların taleplerini dinleyerek, ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri geliştirdi.

Ziyaret sırasında, mahallelinin ulaşım konusundaki sıkıntılarını dinleyen Toptaş, “İnsanlarımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak için durmadan çalışacağız” diyerek vatandaşların beklentilerini karşılama konusundaki kararlılığını vurguladı.

“Amacımız, her vatandaşımıza en yüksek kalitede hizmet sunmak”

Onikişubat Belediyesi ulaşım yatırımlarıyla birlikte, vatandaşların yaşam kalitesinin artması ve yaşanan aksaklıkların giderilmesini hedefliyor. Bu kapsamda aralıksız devam eden asfalt çalışmaları, bölgedeki yolların kalitesini artırarak ulaşımın daha güvenli ve hızlı hale gelmesini sağlayacak.

Yapımı süren asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Toptaş, “Bu çalışmalar, Tekerek Mahallesi’ndeki ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Amacımız, vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.

Başkan Toptaş, Belediye ekiplerinin bu süreçte özveriyle çalıştığını belirterek, “Ekiplerimiz, hava koşullarına bağlı olarak en kısa sürede çalışmaları tamamlayacaklar. Tekerek Mahallesi gibi depremlerde en çok hasar alan mahallelerimizde altyapı yatırımlarının önemi büyük. Bu çalışmaları tamamladıktan sonra, mahalle sakinlerimizin daha rahat bir ulaşım deneyimi yaşayacaklarına inanıyorum” dedi.

Başkan Hanifi Toptaş, ziyaretinin sonunda, Tekerek Mahallesi’nde başlatılan asfalt çalışmalarının yanı sıra, diğer mahallelerdeki projelere de değinerek, “Her mahallemiz için özel projelerimiz var. Amacımız, her vatandaşımıza en yüksek kalitede hizmet sunmak” diyerek, belediyenin hizmet anlayışını bir kez daha vurguladı.

Başkan Toptaş’ın ziyaretinde, vatandaşlar da belediyenin yaptığı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Yollarımızın yapılması gerçekten büyük bir ihtiyaçtı. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.