Ziyarette Vali Ünlüer’e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman eşlik etti.

Vali Ünlüer, kentsel dönüşüm projesinin şehirdeki ticaret ve altyapı faaliyetlerine katkı sağlayacağını belirterek, yerinde dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini ve bölge esnafının da sürece dahil edilerek projenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

TOKİ kanalıyla yürütülen çalışmaların, hem modern hem de güvenli yaşam alanları oluşturma amacı taşıdığı ve şehrin yeniden yapılandırılmasına büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

Vali Ünlüer, incelemeler sırasında yetkililerden proje ile ilgili bilgi alarak, dönüşüm çalışmalarının takibini sürdüreceklerini belirtti.