Yardımcıoğlu, Türkiye’nin siyasetin gidişatı üzerine değerlendirmelerde bulunarak iktidar ve muhalefete verilen görevler ve sorumluluklara dikkat çekti.

İktidarın, bugün görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmemesinin sorumluluğunun muhalefette olduğunu ifade eden BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Ülkenin içinde bulunduğu şu döneme ve duruma baktığımızda maalesef ki içerde başta ekonomi olmak üzere bir takım huzursuzluk ve rahatsızlıklar varken dışarımızda ise bir ateş sarmalı varlığını net bir şekilde hissettirmektedir. Ülkenin dahilinde iktidar görevini üstlenmiş olan siyasi irade ise milletin istediği ve arzu ettiği ölçüde, yürek soğutacak mutluluk, huzur ve refah getirecek hamleleri yapmakta maalesef ki başarılı görünmemektedir kanaatindeyiz. Ülkede iktidar bu bahsettiğimiz arzulanan ölçüde başarılı değilken muhalefet ise oyunda ve oynaşta havasındadır” dedi.

“Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın” ölçüsünde bir muhalefetin varlığını hissetirmemekte veya hissettirememekte olduğunu aktaran Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “İktidarı itecek, dürtecek, milletin değerleriyle hemhâl olabilecek, dertleriyle dertlenecek bir iktidar ve muhalefet olmadığı gibi yeni bir takım adı geçen oluşumların da seçim yardımı almaktan öteye geçen bir ufukları ve bakış açılarının olmadığını görmek ise daha bir acı vermektedir. Umuyoruz ki garbın afakını saran çelik zırhlı duvarı yine milletin iman dolu göğsüyle karşılanacak, millete ve devlete taraf olan bir insan topluluğu yine milletin bağrından fışkıracaktır.”