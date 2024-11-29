Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş’ın zengin doğal güzelliklerini, tarihini, gastronomisini ve kültürel mirasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve ‘Asrın Felaketi’nde zarar gören turizm altyapısını geliştirmek amacıyla anlamlı bir çalıştaya ev sahipliği yapıyor.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Kahramanmaraş Turizm Çalıştayı, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi’nin destekleriyle gerçekleştiriliyor.

25 farklı üniversiteden 54 akademisyenin katıldığı çalıştay,tüm hızıyla devam ediyor.

Çalıştayın ilk gününde şehir gezisiyle Kahramanmaraş’ın turizmdeki potansiyelini yerinde gören akademisyenler, geliştirilecek proje ve önerilerlebölgesel kalkınmaya yönelik bir model oluşturacak.

Çalıştayın ikinci gününde kent buluşması kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde başlayan ilk oturumda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kentin tanıtımına yönelik kısa film gösterimi ile Germenika Çok Sesli Korosu müzik dinletisi gerçekleştirildi.

“Kahramanmaraş, açık hava müzesini andıran doğa ve kültür hazinesidir”

Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Serhan Erdoğanyılmaz’ın selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Onikişubat’ın turizm potansiyelini harekete geçirmeyi ve turizmle bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, “Onikişubat belediyemiz ev sahipliğinde; Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Sütçü İmam Üniversitemiz, İstiklal Üniversitemiz ve Bitlis Eren Üniversitesi’nin değerli katkılarıyla düzenlediğimiz Onikişubat Turizm Çalıştayı’nda sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tabii ki en büyük amacımız ilçemizi ve şehrimizi hem yerel hem de ulusal arenada cazip bir destinasyon haline getirmeyi hedefliyoruz. Kahramanmaraş’ımız, gerek fiziki gerekse beşeri coğrafya özellikleri ile adeta bir açık hava müzesini andıran doğa ve kültür hazinesidir” dedi.

“Değerlerimiz, bölgesel kalkınmamızın önemli birer yapı taşıdır”

Kahramanmaraş’ımızın turizm potansiyelinin saymakla bitmeyeceğine vurgu yapan Başkan Toptaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Geleneksel el sanatlarımız, bakırcılık ve ahşap işletmeciliği, gastronomimiz zengin mutfak kültürümüz, tarihi mekanlarımız, Hititler döneminden Kahramanmaraş Kalesi, Çukurhisar kaya mezarları ve bundan 14 bin yıl öncesine ait yaşam belirtilerinin olduğu döngeldeki Direkli Mağarası gibi tarihi alanlarımız başlıcaları. Doğa turizmi açısından Yavşan, Başkonuş, Ali Kayası, Ardıç Suyu, Döngel, Yeşilgöz, Ilıca ve Döngele kaplıcaları hasılı şehrimizin dağları, ormanları, sulak alanları ve termal kaynaklarının büyük bir cazibe oluşturduğunu ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda şehrimizi şiir ve edebiyatın başkenti olarak ifade ediyoruz. Bu özelliklerimiz, sadece turistik değerler değil; aynı zamanda bölgesel kalkınmamızın önemli birer yapı taşıdır.

“Çalıştay, Kahramanmaraş’ımızın geleceğini inşa etmemizde bize rehberlik edecek”

Bugün burada, Kahramanmaraş için ne yapabiliriz sloganıyla başlattığımız bu çalıştay, sadece bir fikir alışverişi platformu değil; aynı zamanda geleceğe dair somut adımların atılacağı bir buluşma noktasıdır. Onikişubat Belediyesi olarak, şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak ve turizmi bu kalkınmanın merkezine yerleştirmek için çalışıyoruz. Ancak biliyoruz ki bu büyük hedef, sadece yerel yönetimlerin çabalarıyla gerçekleşemez. Siz kıymetli akademisyenlerimizin, turizm sektöründeki paydaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle bu yolda çok daha güçlü adımlar atacağız. Bugün bu çalıştay, siz değerli paydaşlarla birlikte, doğal ve kültürel mirasımızı nasıl koruyabileceğimizi, turizmi nasıl geliştireceğimizi ve sürdürülebilir hale getireceğimizi ve yerel ekonomiyi canlandıracak projeleri nasıl hayata geçirebileceğimizi tartışacağımız bir çalıştay olacak. Bu vesileyle, çalıştayımıza katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin bilgi ve birikimi, Kahramanmaraş’ımızın geleceğini inşa etmemizde bize rehberlik edecek. Deprem sonrası yaralarımızı sararken, turizm sektörümüzü canlandırmak için atacağımız adımlar, şehrimizin yeniden doğuşunu simgeleyecektir. Sözlerime son verirken, bu çalıştayın verimli geçmesini, ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.”

“Kahramanmaraş’ın turizmde hak ettiği yere ulaşması için var gücümüzle destek vereceğiz”

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise yaptığı konuşmada Kahramanmaraş özelinde Onikişubat’ın önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Elmastaş, “Bölgesel kalkınmanın sürdürülebilir bir temele oturabilmesi için turizmin stratejik bir araç olarak kullanılması büyük önem taşımaktadır. Onikişubat Belediyesi’nin vizyoner yaklaşımıyla düzenlenen bu çalıştay, akademi, yerel yönetim ve paydaşların ortak akıl oluşturmasına olanak tanıyor. Bitlis Eren Üniversitesi olarak, bu tür platformlarda bilimsel ve stratejik katkılar sunmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Hep birlikte, depremlerde zarar gören Kahramanmaraş’ın turizmde hak ettiği yere ulaşması için var gücümüzle destek vereceğiz” dedi.

İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da yaptığı konuşmada, “Turizm, yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması için güçlü bir araçtır. Onikişubat Belediyesi’nin bu çalıştaya ev sahipliği yaparak bölgesel kalkınmayı odağına alması, kentimizin potansiyelini doğru bir şekilde değerlendirdiğini göstermektedir. Üniversiteler olarak bizler de bilimsel katkılarımızla bu süreci desteklemek, şehirlerimizi daha cazip hale getirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kadim topraklardünya çapında ilgi çekici bir destinasyon”

Kahramanmaraş’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle büyüleyici bir şehir olduğunu, söz konusu değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılması ve şehrin turizm sektöründe hak ettiği yeri almasının büyük önem taşıdığına işaret eden KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Kahramanmaraş, hem Doğu Akdeniz’in hem de İç Anadolu’nun kesişim noktasında yer alarak hem kültürel hem de coğrafi açıdan bizlere büyük bir avantaj sunmaktadır. Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu kadim topraklar, dünya çapında da ilgi çekici bir destinasyon olma potansiyeline sahiptir” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu da Kahramanmaraş'ın kadim bir şehir olduğunu belirterek, kentin turizm noktasında hak ettiği noktaya ulaşması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini anlattı.

Çalıştay, İstanbul Üniversitesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Mesut Doğan ve Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Koç’un sunumlarıyla devam etti.

Sunumların ardından ödül töreni ile katılımcılara plaket takdim edildi.