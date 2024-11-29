Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu ilçesinde görev yapan muhtarlarla Şairler Tepesi’nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda Dulkadiroğlu’nun ihtiyaçları ve projeleri masaya yatırıldı. Programda; KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam da yer aldı. Başkan Görgel, muhtarların mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerini dinleyerek, sahada gerçekleştirilen ve önümüzdeki dönemde planlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

“Kahramanmaraş’ımız İçin Gecemizi Gündüzümüze Katıyoruz”

Toplantıda konuşan Başkan Görgel, merkezi hükümet ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Dulkadiroğlu’nda gerçekleştirilen yatırımlara değindi. Bölgede yapılan çalışmaların, hem altyapıyı iyileştirme hem de vatandaşların yaşam kalitesini artırma hedefi taşıdığını vurgulayan Görgel, “Hep birlikte hemşehrilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Onların hayat standartlarını artırmayı ve daha gelişmiş yerleşim yerlerinde yaşamalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu noktada gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hemşehrilerimizle aramızda köprü vazifesi gören muhtarlarımızla iletişimi çok önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu diyalogumuz ve güçlü iletişimimiz devam edecek” dedi.

Dulkadiroğlu’nda Dev Alt ve Üstyapı Yatırımları

7 aylık süre zarfında Büyükşehir Belediyesi tarafından Dulkadiroğlu’nda gerçekleştirilen yatırımlara değinen Başkan Görgel, “Görevde olduğumuz 7 aylık süre zarfında Dulkadiroğlu ilçemizde 25 bin ton yama, 35 kilometre yol genişletme ve zemin iyileştirme, 50 bin metrekare kilit parke ve 3 köprü menfez çalışmasını tamamladık. Altyapıda da 34 kilometre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, 8 içmesuyu deposu, 4 kaptaj tesisi ve 12 sondaj kuyusu çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk” diye konuştu.

Alt ve Üstyapısıyla Yeni Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu’nda tamamlanan ve yapımına başlanan yatırımların toplam bedelinin 1,5 Milyar TL’ye ulaştığını belirten Görgel, “Dulkadiroğlu merkezinde 45 kilometrelik içmesuyu, 10 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 17 depo yapımı hızla devam ediyor. Bu projenin maliyeti 550 Milyon TL. İkinci etapta ise 48 kilometre içmesuyu hattı, 34 kilometre kanalizasyon hattı, 4 kilometre yağmursuyu hattı ve 4 içmesuyu deposu yer alıyor. Bu projenin de maliyeti 500 Milyon TL. İlçemize kazandırılan yeni kalıcı konut alanlarında da alt ve üstyapı çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu süre zarfında sosyal yardımlarımızı da artırarak sürdürdük. Bugüne kadar Dulkadiroğlu’nda hemşehrilerimize 50 Milyon TL’nin üzerinde sosyal destek sağladık. 7 aylık süreçte Dulkadiroğlu’nda tamamladığımız ve başladığımız projelerin bedeli 1,5 Milyar TL” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Teşekkürlerini İletti

Toplantıya katılan muhtarlar, hem merkezi hükümet hem de Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahallelerinin öncelikli ihtiyaçlarını aktarma fırsatı bulduklarını belirten muhtarlar, bu tür toplantıların sürdürülebilirliği konusunda temennilerini ifade etti.