Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Toptaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin önemine dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde ‘Kökten Geleceğe’ sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanıtımını gerçekleştirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde okullarda Dönem Sonu Faaliyet Haftası’na girildi.

Faaliyet haftası kapsamında Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ı ziyaret eden İsmail Kurtul İlkokulu 1/F sınıfı öğrencileri,yerel yönetimler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında öğrenciler belediye birimlerini gezerek yerel yönetimlerin çalışma alanlarını yerinde öğrenme fırsatı buldu. Ayrıca, Meclis Toplantı Salonu ve başkanlık makamını ziyaret ederek Başkan Toptaş’a merak ettikleri soruları soran öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.

Başkan Toptaş, miniklere çeşitli hediyeler vererek mutluluklarına ortak oldu.

Etkinliğe, İsmail Kurtul İlkokulu Müdürü Hasan Tutlu ve sınıf öğretmeni Haticenur Okuducu da katıldı.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni önemsiyorum”

Başkan Toptaş, konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin eğitim sistemine getirdiği yeniliklerin altını çizerek şunları söyledi:

“Bu model, çocuklarımızın sadece akademik olarak değil, sosyal, kültürel ve sanatsal yönleriyle de gelişimini hedefleyen bir anlayışa sahip. Siz sevgili çocuklarımız, geleceğimizin teminatısınız. Hayalleriniz ne kadar büyük olursa, geleceğiniz de o kadar parlak olur. Bizler, sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız.”

Başkan Toptaş, öğretmenlerin ve yöneticilerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni hayata geçirme konusundaki gayretlerini takdir ettiğini belirterek, “Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için verdiğiniz çabayı büyük bir takdirle karşılıyorum. Onikişubat Belediyesi olarak eğitimi her zaman önceliğimiz haline getirdik ve bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.